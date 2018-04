Kasat Reskrim Polres Bone: 2-0 Untuk Liverpool

Laporan Wartawan TribunBone.com, Justang Muh

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG TIMUR - Leg pertama semifinal Liga Champions 2018 akan menyajikan laga Liverpool vs AS Roma di Stadion Anfield, Liverpool, Inggris. Laga Liverpool vs AS Roma akan disiarkan langsung oleh SCTV Rabu (25/4/2018) mulai pukul 02.45 Wita.

Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Dharma Praditya Negara menjagokan Liverpool. "Saya jagokan Liverpool menang di Anfield," kata mantan ajudan Kapolda Sulsel Irjen Pol Muktiono kepada tribunbone.com di Mapolres Bone, Jl Yos Sudarso, Selasa (24/4/2018).

Fans Barcelona ini memprediksi Salah cs bakal mengalahkan AS Roma dengan keunggulan dua gol tanpa balas. "2 - 0 untuk Liverpool," kata AKP Dharma.

Laga tersebut diprediksi berjalan seru, lantaran Liverpool dan AS Roma merupakan tim kejutan musim ini. Liverpool singkirkan juara Liga Inggris Man City dengan agregat 5-1.

Sedangkan Roma singkirkan Barcelona secara dramatis. Tertinggal agregat 4-1, pasukan Eusebio Di Francesco berhasil menang dengan skor 3-0 di Olimpico pada leg kedua.(*)