Tiga Anggota Perisai Harumkan Nama UMI di Kompetisi Internasional 

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar terus menunjukkan kehebatan.

Kali ini giliran tiga mahasiswa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Perisai yang berhasil menorehkan prestasi di ajang International Invention Fastival (IIF) 2018 di Malang.

Demikian disampaikan Pembina UKM Perisai yang juga Wakil Dekan II Fakultas Perikanan UMI Dr Siti Khadijah, Minggu (22/4/2018).

Adapun ketiga mahasiswa inovator yang wakili UMI yaitu inovator Irwan Ardyansah (Fakultas Ilmu Komputer), Muhammad Adnan (Fakultas Teknik) dan Eva Afriani Gani (Fakultas Pertanian).

Ketiganya berhasil unggul lewat inovasi Smafnets (Smart Fish Nets) In An Effort to Increase The Catch of The Gillnet Surface Mesh and Facilitate Fishing Operations of Fishermen.

Sebuah inovasi alat yang dapat mendeteksi gerombolan ikan yang memudahkan nelayan menentukan daerah tangkapannya, hingga mengefesienkan waktu dan tenaga serta ongkos produksinya yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan nelayan.

"Alhamdulillah, selamat untuk anak-anakku di Perisai. Semoga kedepan bisa dipertahankan dengan inovasi yang lebih baik,"kata Siti Khadijah, Pembina UKM PERISAI sekaligus Wakil Dekan III Fakultas Perikanan UMI DR Siti Khadijah.

Secara umum, tiga inovator UMI tersebut membawa inovasi teknologi penangkapan ikan berbasis IT.