Heboh Isu Kudeta Raja Salman dan Tembakan di Istana Riyadh, Ternyata Ini Fakta Sebenarnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Dunia maya dikagetkan dengan beredarnya video pendek tembakan kurang lebih 30 detik yang diklaim terjadi di dekat Istana Riyadh, tempat tinggal Raja Salman.

Video ini diisukan sebagai upaya kudeta terhadap Raja Salman.

Terjadi baku tembak dan sebuah ledakan di dekat Istana Raja di Riyadh, Saudia Arabia pada Sabtu (21/4/2018) malam.

Dilansir TribunWow.com dari Jewishpress.com dan BNL News, Raja Salman bahkan diungsikan ke bunker militer terdekat.

Sumber-sumber rezim pro-Saudi mengklaim jika pesawat tak berawak yang terbang di dekat istana ditembak.

Pihak oposisi dianggap menyebarkan berita hokas dan memutar peristiwa tersebut menjadi upaya kudeta, meski yang mereka katakan tak terjadi.

@BreakingNLive: BREAKING NEWS: Reports of heavy gunfire ongoing near Saudi’s King’s palace in Riyadh, Saudi Arabia.