Tampil di Makassar, Afgan Cari Kuliner Ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Solois bersuara merdu yang senter terdengar dekat dengan Diva Indonesia Rossa, Afgan Syahreza ternyata punya kunjungan wajib kala bertandang ke Kota Makassar.

Saat diwawancara sebelum tampil di anniversary ke-9 Zona Cafe Jl Ujung Pandang Makassar, Sabtu (21/4/2018) menuturkan, kunjungan itu yakni menyantap menu khas Tanah Daeng.

"Kalau ke Makassar wajib ke Coto Gagak. Namun pas tiba di Makassar belum sempat mampir, yah sebelum balik lah," kata Afgan.

Ditanya project ke depan, lelaki yang akan berusia 29 tahun 27 Mei mendatang itu disibukkan dengan promo Album Dekade.

"Tak terasa sudah 10 tahun saya di indusri musik Tanah Air. Alhamdulillah saya baru luncurkan Album Dekade. Track listnya tuh 10 tahun perjalanan saya di industri. Jadi album ini spesial untuk kehidupan dan karir saya," ujarnya.

Promosikan album tidak seintens yang dilakukan banyak musisi.

"Saya tidak bikin tour, cuman ngalir saja project-nya," katanya.

Seperti diketahui, salam album Dekade ada 14 track yang terdiri dari 4 lagu baru di mana Afgan juga ikut menulis liriknya yakni Love Again, Sudah, Heaven yang berkolaborasi dengan Isyana Sarasvati & Rendy Pandugo, serta Take Me Back feat Ramengvrl.

Ada juga 3 lagu lama yang diubah aransemennya yaitu Sadis, Bukan Cinta Biasa dan Bawalah Cintaku with Sheila Majid.

Sementara itu, 7 lagu lama Afgan di album ini adalah Knock Me Out, Kunci Hati, Percayalah with Raisa, Panah Asmara, Setia Menunggu, Kamu Yang Kutunggu with Rossa, dan Jodoh Pasti Bertemu. (*)