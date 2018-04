Kadis PTSP Jeneponto: Kartini Zaman Now Harus Lebih Tangguh dan Cerdas

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muslimin Emba

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jeneponto Haja Mernawati, Kartini zaman now harus cerdas dan tangguh.

"Kartini zaman now harus lebih tangguh, cerdas, intelektualitasnya tinggi, dan berintegritas tinggi," tulis Mernawati via whatsAp kepada TribunJeneponto.com, Sabtu (21/04/2018) pagi.

Selain itu, di mata istri ketua PPP Jeneponto Imam Taufiq, sosok Kartini zaman now harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.

"Kartini zaman now perempuan cerdas di era digital yang anti hoax, be smart mama dan smart ladys. Smarter and Stronger," tulis Mernawati.

Namun, integritas dan kecerdasan sosok Kartini zaman now juga harus dibarengi dengan kecerdasan spritual.

"Dibalik dedikasi tinggi seorang perempuan tetap harus mengutamakan keluarga dan jangan lupa agama, balance of live," tuturnya

21 April merupakan hari lahir Pahlawan Nasional Raden Adjeng Kartini atau Raden Ayu Kartini. Sosok pahlawan perempuan yang dikenal dengan Emansipasi Perempuan.