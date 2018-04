Buka Towuti Youth Festival Luwu Timur, Begini Kesan Thorig Husler

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNLUTIM.COM, TOWUTI - Orang Muda Entertaiment Towuti melaksanakan Towuti Youth Festival di Lapangan Sirio-rio, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Towuti Youth Festival berlangsung dari 20-22 April 2018.

Adi ex vocalis Naff, Hesty pelantun Klepek-klepek dan Also One Soul Band juga memeriahkan kegiatan ini.

Bupati Luwu Timur, Thorig Husler didampingi Wakil Bupati, Irwan Bahri Syam yang membuka kegiatan itu, Sabtu (21/4/2018).

Hadir pula, Camat Towuti, Alimuddin Nasir, kepala desa se Kecamatan Towuti, guru dan masyarakat setempat.

Husler mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur sangat bersyukur dan mengapresiasi kegiatan Towuti Youth Festival 2018.

"Ajang ini sangat strategis dalam rangka memperkuat industri pariwisata kita di Luwu Timur umumnya dan Towuti pada khususnya," kata Husler.

Ketua Panitia Towuti Youth Festival, Thyan Baan menggatakan kegiatan ini dalam rangka menyambut HUT Luwu Timur ke-15 pada 3 Mei 2018.

"Adapun rangkaian item kegiatan seperti jalan santai, donor darah, festival band dan Sunday Market," kata Thyan.

Kegiatan diawali jalan santai yang diikuti ratusan peserta.

Dalam kesempatan itu, Husler menyerahkan satu unit truk sampah untuk Kecamatan Towuti.(*)