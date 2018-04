Titatic Film Sukses Sepanjang Sejarah, Kenapa Kate Winslet Menyesali Setengah Mati Adegan Ini?

TRIBUN-TIMUR.COM - Film Titanic karya James Cameroon terkenal sebagai salah satu film romantis dengan pendapatan melimpah.

James Cameroon sukses mengangkat kisah tenggelamnya kapal Titanic di Samudera Atlantik pada 15 April 1912 itu.

Filmya laris manis dan hingga kini masih menjadi tontonan masyarakat.

Kedua aktor utamanya, Leonardo DiCapri dan Kate Winslet semakin dikenal di kancah perfilman Hollywood sejak saat itu.

Belum lagi soundtracknya, My Heart Will Go On oleh Celine Dion juga booming bahkan hingga sekarang.

Meski dikategorikan sebagai film tersukses, namuan siapa sangka ada adegan yang disesali pemeran utama Kate Winslet.

Dalam scene tersebut ada adegan dimana Rose (diperankan Kate Winslet) berbaring tanpa busana di depan Jack (diperankan Leonardo DiCaprio), kemudian dilukis.

Sebagai model telanjang, Kate pun melepas semua bajunya. Lalu kenapa Kate Winslet menyesali adegan ini seumur hidupnya?

