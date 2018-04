Satria F150 Motor Terbaik di Kelas Underbone

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Suzuki All New Satria F150 dinobatkan sebagai motor underbone/bebek terbaik dari Motor Plus Award 2018, Kamis (19/4/2018).

Sebanyak dua kategori penghargaan diperoleh Suzuki All New Satria F150, yaitu Best Bebek Sport 150cc dan Best of The Best Bebek.

Suzuki All New Satria F150 telah membuktikan kualitasnya mampu melebihi ekspektasi konsumen Indonesia yang menginginkan sepeda motor penuh gaya, berteknologi lengkap dan berperforma tinggi.

Dibekali mesin berkapasitas 150cc Double Over Head Camshaft (DOHC) yang memberikan tenaga besar dan akselerasi yang kuat, serta dilengkapi dengan liquid cooling system yang menjaga performa mesin selalu optimal.

Asst to Department Head of Marketing 2W PT SIS , Mori Tetsuyuki dalam rilisnya, Jumat (20/4/2018) menuturkan, Suzuki sangat bangga dan senang atas penghargaan yang kembali diberikan kepada Suzuki All New Satria F150.

"Komitmen Suzuki terhadap pengembangan model Suzuki All New Satria F150 untuk selalu menjadi produk underbone terbaik pun kami rasa berbuah manis," katanya.

Sebagai produk yang legendaris, Suzuki tidak ingin mengecewakan para konsumen dengan cara terus memberikan teknologi terbaik bagi Suzuki Satria, sehingga konsumen bisa selalu puas memiliki produk Suzuki.(*)