Akademisi UIN Alauddin Apresiasi Keberhasilan Ichsan YL-Andi Mudzakkar saat Debat Publik Kedua

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA- Akademisi Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar, Syahrir Karim mengatakan, IYL maupun Cakka mampu memanfaatkan berbagai keberhasilannya di debat.

Ia menganggap keberhasilan Ichsan YL memimpin Kabupaten Gowa terutama dalam bidang kesehatan, menjadi bukti bahwa ia memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin yang amanah dan peduli dengan kepentingan rakyat.

Bahkan, kata dia, rumah sakit adalah poin utama penunjang kesehatan masyarakat. Dengan berhasilnya ia menaikkan tipe RS di Kabupaten Gowa adalah sebuah prestasi besar yang sangat membanggakan.

"Menaikkan tipe RS dari C ke tipe B adalah prestasi yang patut diapresiasi. Dari tipe C ke B merupakan buah ikhtiar pemimpin yang punya care atas peningkatan pelayanan kesehatan yang maksimal," kata Syahrir Karim via rilis ke Tribun, Jumat (20/4/2018).

Sehingga dengan modal tersebut, lanjutnya, Ichsan YL bersama pasangannya Andi Mudzakkar telah memiliki salah satu modal awal menjadi seoarang pemimpin.

Karena sudah pasti bekal Ichsan YL di Kabupaten Gowa akan sangat membawa pengaruh besar bagi Sulsel kedepannya.

"Jadi secara umum, saya kira prestasi dan pengalaman cagub otomatis akan menjadi bekal dalam membangun gagasan-gagasan besar disaat menjadi gubernur kelak kalau terpilih," katanya.

Keunggulan IYL dan Cakka dalam debat kali ini juga banyak diperbincangkan oleh netizen dan publik yang menyaksikan debat. Mereka terkesima dengan komitmen dan pemaparannya.

"Harus diakui kalau memang IYL Cakka punya pembeda. Ia sangat rileks dan enjoy mengurai berbagai komitmen dan programnya. Dan itu berbasis kinerja yang sudah dijalankan. Itulah kenapa dia unggul di debat," kayakata Wahyuddin, pemerhati demokrasi Sulsel.(*)