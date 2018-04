Polres Takalar Rekonstruksi Kasus Aborsi yang Tewaskan Mahasiswi UIN

Laporan Wartawan TribunTakalar.com, Muhammad Ihsan Harahap

TRIBUNTAKALAR.COM, MANGARABOMBANG - Kapolres Takalar, AKBP Gany Alamsyah Hatta memimpin proses rekonstruksi kasus aborsi yang menewaskan RR (22), di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Takalar, Kamis (19/4/2018) siang.

Proses rekonstruksi tersebut disaksikan Kasat Reskrim Polres Takalar Noorman Haryanto, personil Sat Reskrim Polres Takalar dan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Takalar.

Dari hasil rekonstruksi, ditemukan 46 adegan untuk kasus aborsi yang diduga dilakukan oleh dukun beranak Halijah (55) yang biaya jasanya dibayar oleh kekasih korban, Ansar (21).

"Setelah proses rekonstruksi ulang ini, kami akan fokus untuk menuntaskan kasus ini sesegera mungkin," kata Kapolres Takalar AKBP Gany.

Menurut KBO Reskrim Polres Takalar, Iptu Bachtiar, para pelaku akan dikenakan pasal 80 Ayat (3) UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Pasal 348 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.