Gelar Forum Akatara Forum 2018, Bekraf Sasar Anak Muda

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bekerja sama dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI) menggelar Akatara Indonesian Film Financing Forum 2018 di Hotel Swissbell, Jl Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (19/4/2018).

Acara bertajuk Road to Akatara Film Masterclass dan Business Outlook ini dihadiri 50 film maker Makassar, komunitas film serta mahasiswa.

Turut hadir Deputi Akses Permodalan Bekraf Fadjar Hutomo, Direktur Akses Non Perbankan Bekraf Syaifullah, Direktur Fasilitasi HKI Bekraf Robinson Sinaga, Perwakilan Kadin Provinsi Sulawesi Selatan, Perwakilan BPI Agung Sentausa, Perwakilan Visinema Angga Sasongko dan Produser Film Uang Panai Andy Matujju.

Roadshow Akatara diselenggarakan di empat kota, Makassar kota perama, disusul Malang, Jakarta dan Bandung.

Bertujuan menjadi forum pembiayaan film yang mempertemukan proposal proyek film fiksi, animasi, dokumenter, dan film pendek dengan pebisnis film, para investor serta berbagai sumber pendanaan lainnya.

“Sub sektor film, animasi, dan video menyumbang 0,17 persen pada PDB ekraf tahun 2016. Meskipun demikian, sub sektor ini memiliki sublimasi efek kepada sub sektor lainnya. Misalnya Film Laskar Pelangi yang membuat penerbangan ke Belitung dari dua kali sehari menjadi 20 kali sehari. Melalui Akatara, Bekraf berupaya menjaring dan meningkatkan antusias investor dalam berbisnis di dunia perfilman. Sehingga perfilman di Indonesia makin berkembang dan berimbas positif pada sub sektor lainnya,” kata Deputi Akses Permodalan Bekraf, Fadjar Hutomo, Kamis (19/4/2018).

Melaui acara ini Bekraf mengundang talenta film makers Indonesia untuk mendaftar Akatara yang dibuka 20 Juni dan ditutup 20 Juli mendatang.

Bekraf dan BPI akan memilih 40 proposal proyek film untuk mendapat fasilitas mengikuti Akatara 2018, termasuk proyek film yang berhubungan dengan program promosi lokasi destinasi wisata Indonesia.

"Kategori proposal proyek film yang dicari pada Akatara yaitu fiksi, dokumenter, dan animasi. Bekraf dan BPI memberikan kesempatan kepada 20 proyek film terpilih dari 40 proyek film yang mengikuti Akatara untuk presentasi langsung dihadapan investor. Film makers berpeluang mendapatkan investor melalui Akatara ini," ujarnya.

Direktur Akses Non Perbankan, Bekraf Syaifullah, mengatakan, sangat senang melihat antusias anak muda Makassar yang tertarik pada project film.

"Tidak bisa dipungkiri kalau Makassar itu anak mudanya antusias, bagus bagi anak muda karena acara ini lebih mengedukasi dan memberikan mereka peluang untuk berkreasi lagi. Apalagi saya lihat Pemda di Makassar ini sangat mendukung sehingga hal ini perlu dimanfaatkan apalagi ada investor yang siap memberikan modal," ujarnya.

Kemudian salah satu peserta dari Institut Seni dan Budaya (Isbi) Sulawesi Selatan, Ayu Anugrah mengaku termotivasi untuk membuat film dokumenter ke depannya.

Pada roadshow ini, Bekraf memberikan materi untuk menajamkan proposal dan presentasi film bagi para investor, pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada proyek film, serta geliat menjadi pebisnis film di Indonesia.

Selain meningkatkan peluang film makers mendapatkan investor, Bekraf juga memberi kesempatan film makers Indonesia memperluas network dengan film makers lainnya serta penggiat perfilman Indonesia. (*)