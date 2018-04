Apoteker Sulsel Ramaikan Kongres IAI di Riau

Ambo Intang Ssi Mkes Apt

TRIBUN-TIMUR.COM-Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) kembali mengadakan Kongres Nasional dan Pertemuan Ilmiah di di Hotel Labersa Pekanbaru, Riau, Kamis (19/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018).

Acara bertajuk “Trusted Pharmacist for a Better Quality of Life” yang dibuka Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Maura Linda Sitanggang ini diikuti sedikitnya 2.000 apoteker dari seluruh Indonesia, termasuk dari Sulawesi Selatan yang berjumlah sekitar 100 apoteker.



Dalam sambutannya melalui video conference, Menteri Kesehatan Prof Nila F Moeloek mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif apoteker seluruh indonesia dalam mengatasi tiga masalah kesehatan prioritas pemerintah, yakni penangan secara komprehensif dan tuntas isu tuberkulosis(TBC), peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, serta gizi masyarakat yang berfokus pada pencegahan stunting.

Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) Drs Nurul Falah Edy Parian Apt mengatakan, dalam kongres yang juga dihadiri pengurus IAI seluruh Indonesia tersebut memiliki sejumlah agenda.

Seperti penetapan AD/ART, pedoman pokok serta garis besar haluan organisasi dan kebijakan nasional, program pokok dan prioritas IAI dan membahas pergantian kepengurusan organisasi.

Sementara konten acara Pertemuan Ilmiah Tahunan tidak kalah menariknya. PIT yang akan diikuti ribuan Apoteker terdiri dari Plenary, simposium, workshop, oral presentation, poster presentation, dan exhibition.

”Ini sebagai komitmen dan harapan bersama apoteker dapat menjamin mutu, khasiat dan keamanan obat ibatan mulai dari proses produksi distribusi hingga jaminan dalam memastikan khasiat dan keamanan outcome terapi pasien dalam pelayanan kefarmasian dalam rangka pasient safety,”jelas Nurul Falah

Terkait tiga prioritas pemerintah, Nurul Falah menilai Apoteker dapat berpartisipasi dalam hal jaminan ketersediaan dan mutu obat tb dan vaksin Mulai dari sarana produksi, distribusi hingga di sarana pelayanan kefarmasian meliputi RS dan Apotek.

“Apoteker juga dapat memberikan edukasi dan informasi dalam memberikan pengaruh positif bagi pasien terkait Obat Tb dan vaksin dalam meningkatkan calupan dan kepatuhan pasien, lebih jauh peran apotekwr dapat menjadi skreener awal dalam upaya deteksi dini TB paru, dan stantin di masyarakat,”jelasnya.

Kiprah Delegasi Sulsel

Pengurus daerah IAI sulawesi selatan mencuri perhatian di arena pembukaan kongres dan PIT 2018, tampil dengan seragam tenun khas lagosi, rombongan yang dipimpin langsung ketua PD IAI sulsel Prof Dr Gemini Alam. Beberapa di antaranya akan menjadi penyaji materi.

Dalam arena kongres delegasi Sulsel juga sementara menempatkan satu wakilnya dalam presdium kongres, yaknoi Andi Alfian sebagai Sekretaris PD IAI sulsel meraih satu dari lima posisi presidium.

Dalam kongres ini, Prof Gemini menegaskan, PD IAI Sulsel berkepentingan dalam memastikan keterlibatan organisasi profesi dalam proses perumusan kebijakan terkait kefarmasian, demikian halnya upaya-upaya mendorong riset pengembangan obat dan bahan obat dalam mendukung kemandirian dan ketahanan bangsa di sektor kefarmasian dan pengembangan sektor pelayanan.(*)