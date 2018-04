38 Wasit Mulai Bertugas Pimpin Liga 2 Pekan Ini

‎Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - PSSI telah menyelesaikan seleksi wasit dan asisten wasit untuk kompetisi Liga 2. Dari hasil seleksi ini nantinya akan diumumkan sebanyak 38 wasit dan 35 asisten wasit yang akan memimpin Liga 2.

“Mereka dinilai dari fitness test dan test pengetahuannya. Kami akan segera merampungkan penilaian. Penugasan wasit dan asisten wasit yang akan memimpin pertandingan-pertandingan liga 2 akan kami infokan selanjutnya,” kata Direktur Wasit PSSI, Toshiyuki Nagi via rilisnya ke tribun-timur.com, Kamis (19/4/2018).

Seleksi wasit dan asisten wasit dilakukan sejak 12 April lalu. Dalam seleksi ini, 50 nama wasit dan 62 asisten wasit yang ambil bagian dan berjuang untuk mendapatkan tempat memimpin setiap pertandingan-pertandingan di Liga 2 yang akan diputar akhir pekan ini, tepatnya 21 April 2018.

Selain test, para peserta juga mendapatkan bekal materi seperti penempatan posisi, pengetahuan tentang situasi offside, manajemen pelanggaran pemain di lapangan, serta antisipasi sikap dan kelakuan buruk pemain.

Hal lainnya mengenai perubahan peraturan permainan (Laws of the Game), DOGSO (Denying an Obvious Goal Scoring Opportunity) - Menyangkal Peluang Untuk Mencetak Gol, dan juga SPA (Stopping Promising Attack).

“Dari kegiatan ini kami juga menerima masukan dari para peserta. Untuk tes fisik kami bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta,” kata Nagi. Para peserta cukup antusias menjalani test sekaligus pembekalan materi.

“Saya dengan teman-teman wasit dan asisten wasit sangat senang PSSI mengadakan acara ini. Selain guna persiapan kami untuk jelang bertugas di kompetisi liga 2, ini juga merupakan acara yang adil dan terbuka," kata Sigit Budianto, salah satu wasit peserta seleksi.

"Dimana pemilihan wasit dan asitennya dilakukan dengan penilaian dari serangkaian test dan pemberian materi. Apalagi kali ini kami berkesempatan diajarkan oleh mantan wasit FIFA berpengalaman seperti Nagi San,” lanjutnya.(*)