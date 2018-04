106 Tahun Berlalu, Temuan Ini Tunjukkan Titanic Tenggelam Bukan Karena Gunung Es tapi Ternyata. .

TRIBUN-TIMUR.COM - Menyebut kata Titanic, maka semua orang akan tahu tentang kapal bersejarah ini.

Betapa tidak, kapal pesiar terbesar dan termegah di jamannya yang dibuat di Inggris tersebut menghebohkan dunia karena tenggelam di hari pertama berlayarnya.

Saking bersejarahnya, kisah tenggelamnya kapal Titanic di Samudera Atlantik pada 15 April 1912 itu bahkan diabadikan dalam bentuk film dengan judul yang sama pada tahun 1997. 79 tahaun setelah kejadian naas tersebut.

Filmya laris manis dan hingga kini masih menjadi tontonan masyarakat.

Kedua aktor utamanya, Leonardo DiCapri dan Kate Winslet semakin dikenal di kanca perfilman Hollywood.

Belum lagi soundtracknya, My Heart Will Go On oleh Celine Dion juga booming bahkan hingga sekarang.

Titanic adalah satu di antara kapal paling bersejarah kerena kisah kecelakaannya pernah diangkat menjadi film yang begitu laris.