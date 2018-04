Welcome 'The New Dragon', Anak Ketiga Ferdinand Sinaga

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Ucapan selamat pantas diberikan kepada Ferdinand Sinaga yang baru saja diaruniai anak ketiga. Istrinya, Aghie Veronica melahirkan seorang Bayi berjenis kelamin laki-laki siang ini, Rabu (18/4/2018).

Persalinan sang istri berlangsung di Rumah Sakit Siloam, Makassar. Ferdinand pun mengungkapkan kebahagiaannya dengan mengupload foto sang bayi di akun Instagram nya.

"Terima kasih Tuhan, selamat datang anakku..selamat datang di dalam keluarga The New Dragon Junior," ulis Ferdinand. Ia menyebut New Dragon Junior karena selama ini julukannya di PSM adalah "The Dragon".

Dikonfirmasi lebih lanjut, Ferdinand menuturkan sang istri melahirkan pada pukul 13:35 Wita."Panjang bayi saya 49 cm dan berat 3,4 Kg," ujar Ferdinand.

Nama telah ia siapkan, namum ia enggan menyebutkan terlebih dahulu karena menunggu istrinya pulih dulu setelah proses persalinan tersebut.

"Tunggu saja nanti saya pasti kasih tahu,"pungkasnya.