Presale Konser RAN di D'Liquid Clarion Makassar Sold Out

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Entertainment center Grand Clarion Hotel & Convention Center Jl AP Pettarani Makassar yang membawahi D'Liquid Cafe, bakal menghadirkan RAN, Sabtu (21/4/2018) mendatang.

Grup musik yang digawangi Rayi, Asta, dan Nino bakal tampil lengkap menghibur clubbers Tanah Daeng.

Event and Promotion Redliq33, Fina yang dihubungi, Rabu (18/4/2018) menuturkan, grup musik yang tekenal dengan lagu "Pandangan Pertama" ini akan hadir bersama additional player yang siap membawa suasana romantis.

"Untuk tiket kami bagi dua. Ada presale dan on the spot. Khusus presale dibanderol Rp 125 ribu dan harga tiket on the spot Rp 150 ribu. Sayang Presale sudah sold out 10 April lalu," katanya.

Apalagi tiket presale terbatas, hanya 500 lembar. (*)