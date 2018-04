Perkenalkan, Putri Cantik Kabiro Humas Tonasa Pangkep yang Punya Segudang Prestasi

Laporan Wartawan TribunPangkep.com, Munjiyah Dirga Ghazali

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE - Perkenalkan, putri Kepala Biro Humas Tonasa, Andi Muhammad Said Chalik yang memiliki segudang prestasi di bidang fashion.

Namanya Andi Nur Almira Saraswati.

Dia lahir di Denpasar, 14 November 2008.

Saat ini, Andi Nur duduk di bangku kelas 4 Sekolah Dasar Al Azhar 34 Makasar.

"Iye sejak TK saya suka dunia fashion dan ikut lomba-lomba. Alhamdulillah sering menang lomba. Saya senang berbaur dengan orang banyak," kata Andi Nur Almira Saraswati kepada TribunPangkep.com, Rabu (18/4/2018).

Siswi SD yang bercita-cita menjadi dokter ini hobi menari, fashion dan acting.

Makanan kesukaannya empek-empek, pallubasa dan ayam KFC.

Kecintaanya dengan dunia fashion membawa dia menjuarai beragam lomba.

Berikut prestasinya:

-Juara Harapan 3 Pasar Tiban X Anne Avantie 2017

-Juara 2 Baju Adat Pekan Raya SulSel 2017

-Juara harapan 2 TSM Night Market 2017

-Juara 1 Supermodel Jeans Mall GTC 2017

-Juara 3 dan Juara Berbakat Duta Wisata SulSel 2017

-Juara 1 Busana Casual Trend Mode Grand Mall Maros 2017

-Juara 1 Busana Pesta Trend Mode Grand Mall Maros 2016

-Juara 1 Lomba Fotogenic Grand Mall Maros 2017

-Juara 1 Busana Army Look Mall GTC 2017

-Juara 1 Busana Full Colour Mall GTC 2017

-Juara 1 Fashionista Festival Losari Beautiful Contest 2017

-Juara 1 Self Confidence Makassar Kids Fashion Contest 2017

-Juara 1 Entertain Fashion Smart Look Kids Model Mall Ratu Indah 2017

-Juara Favorit Little Miss POMA 2017

-Juara 1 Celebes Event Festival 2017

-Juara 1 Fashion Show Glamour Cilik & Juara Favorite Fashion Week Glamour & Putri Fashion Week “Lovely Desember” Mall GTC 2017

-Juara 1 Audisi Indonesian Stars Ethnic Audisi Makassar 2017

-Juara 3 Fajar Fashion Show On The Road 2017

-Juara 1 Busana Casual Merah Hijau New Makassar Mall 2017

-Juara 1 Busana Pesta Merah Hijau New Makassar Mall 2016

-Juara 1 Lomba Fotomodel Merah Hijau New Makassar Mall 2017

-Juara Umum Semarak Natal New Makassar Mall 2017

-Juara 3 Model Cilik Batik & Tenun Nusantara 2017

-TSM Little Princess Winner 2017

-Runner Up 2 Duta Model Indonesia 2018 Tk Nasional

-Juara 2 Modeling Anak Putri Indonesian Stars Ethnic 2018 Tk Nasional

-Top 20 Coverkids Majalah Model Indonesia YAPMI 2018 Tk Nasional

-Juara 2 Socmed Challenge Lunar Vaganza Mall Phinisi Point 2018.(*)