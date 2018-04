Satreskrim Polres Bulukumba Bekuk Pelaku Penipuan di Maluku

Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Unit Jatanraz Satreskrim Polres Bulukumba melakukan penangkapan pelaku penipuan berinisial IR (35) di Pulau Buru, Maluku.

Melalui rilis yang diterima TribunBulukumba.com, penangkapan pelaku berdasarkan laporan polisi No: Lp/ 18/II/2018 Sek Rilau Ale tanggal 15 Februari 2018, No: LP/75/II/2018/SPKT Res Bulukumba tanggal 15 Februari 2018, dan No: LP/111/III/2018/SPKT Res Bulukumba tanggal 7 Maret 2018.

Penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Bulukumba Iptu Deki Marizaldi yang didampingi KBO Satreskrim Iptu Sabri, dan tiga orang anggota lainnya.

IR berhasil dibekuk Minggu (15/4/2018) malam, setelah polisi mendapatkan info hasil introgasi keluarga pelaku yang menyebutkan keberadaan korban di Pulau Buru.

"Setelah dilakukan penyelidikan dan introgasi terhadap keluarganya, kita dapat informasi bahwa pelaku berada di Pulau Buru, Maluku. Kemudian selanjutnya dilakukan Penangkapan," ujar Iptu Deki Marizaldi.

Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil mengamankan satu unit mobil Avansa hitam DD 1146 GA, satu unit mobil Pick Up Mitsubishi TS 120 DD 8102 HF, dan satu unit telepon genggam berwarna putih hitam.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolres Bulukumba. (*)