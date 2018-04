Manajemen The Rinra Hotel dan Phinisi Point Sambangi Tribun Timur

Manajemen The Rinra Hotel dan Mal Phinisi Point Sambangi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (16/4/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Manajemen The Rinra Hotel dan Mal Phinisi Point Sambangi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (16/4/2018).

Dihadiri General Manager Kawasan Phinisi Point & The Rinra Makassar Jacky Lim, Corporate Director PR & IT Phinisi Hospitality Indonesia Steel Punuh dan Head Of Event & Production Phinisi Point Mustahab N Iman.

Turut hadir Asisten Maketing Komunikasi The Rinra Azis Munawir, Public Relations Phinisi Point Indri A Putri dan Public Relations Officer Phinisi Point Widya Astuti.

"Kunjungan kami tentu saja dalam rangka silaturahmi pipo dan the rinra untuk selalu menjalin kerja sama dengan tribun timur," katanya pada tribun-timur.com, Senin (16/4/2018).

Menurut Jacky, melalui kunjungan ini PiPo Mal dan The Rinra Hotel bisa terus berkolaborasi saat menggelar even.

"Kita juga ingin masyarakat Makassar tahu, jika salah satu mal yang seringkali menggelar even seru ialah PiPo, dimana kami selalu siap mewadahi anak-anak millennial yang ingin menggelar even. Seperti yang akan kami gelar pada perayaan satu tahun PiPo Mal yang dirangkaiakan dengan berbagai acara seperti night run, colour guard, tron dance dan banyak lagi," ujarnya.

Jacky berharap, semoga kerja sama dengan Tribun Timur ini masyarakat Makassar bisa lebih mengenal PiPo Mal melalui even bertajuk Apprec1ate ini.

Sementara Public Relations Phinisi Point, Indri A Putri, mengatakan, even perayaan satu tahun PiPo Mal ini konsepnya seru-seruan.

"Kita benar-benar membuatnya semegah mungkin namun lebih pada seru-seruan. Agar seluruh pengunjung merasa terkesan dengan even yang kami gelar dan mereka akan terus mengingatnya bahwa pernah ada acara keren di PiPo," jawabnya.

Indri menambahkan, ada banyak rangkaian acaranya mulai TM Project, District 18 dan PiPo Night Run 2018. (*)