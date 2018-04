Ini Empat Negara Pengekspor dan Pengimpor Terbesar di Sulsel Selama Maret 2018

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel merilis empat negara pengekspor dan pengimpor terbesar di Sulsel per Maret 2018 di kantornya Jl Haji Bau Makassar, Senin (16/4/2018).

Untuk ekspor, Jepang masih di peringkat teratas senilai US$ 61,37 juta dengan share 66,78 persen, disusul Tiongkok US$ 12,95 juta (14,09 persen), Amerika Serikat US$ 5,61 juta (6,10 persen), dan Filipina US$ 4,97 Juta (5,41 persen) dari total nilai ekspor Sulsel.

Kepala BPS Sulsel, Nursam Salam di sela rilis menuturkan, dibanding dengan Februari 2018, nilai ekspor ke Jepang turun sebesar 11,19 persen, nilai ekspor ke Tiongkok meningkat 23,53 persen, nilai ekspor ke Amerika Serikat meningkat 2119,99 persen, dan nilai ekspor ke Filipina meningkat sebesar 1739,36 persen.

"Jika dibandingkan Maret 2017, maka nilai ekspor ke Jepang mengalami peningkatan 21,57 persen, nilai ekspor ke Tiongkok meningkat 75,10 persen, nilai ekspor ke Amerika Serikat menurun 24,81 persen, dan nilai ekspor ke Filipina meningkat 713,78 persen," katanya.

Sedangkan untuk empat negara tujuan impor terbesar yakni, Singapura senilai US$ 37,26 juta dengan share 40,04 persen.

disusul Tiongkok US$ 14,82 juta (15,93 persen), Thailand US$ 14,55 juta (15,64 persen), dan Jepang dengan nilai US$ 8,81 Juta (9,47 persen) dari total nilai impor Sulsel.

"Dibandingkan dengan Februari 2018, nilai impor dari Singapura naik sebesar 45,93 persen, nilai impor dari Tiongkok meningkat 98,20 persen, nilai impor dari Thailand meningkat 8,54 persen, dan impor dari Jepang meningkat 6.693,27 persen," ujar Nursam.

Jika dibandingkan dengan Maret 2017, maka nilai impor dari Singapura meningkat 79.301,13 persen, nilai impor dari Tiongkok meningkat 13.895,19 persen, nilai impor dari Thailand turun 43,30 persen, serta impor dari Jepang meningkat 6.522,23 persen. (*)