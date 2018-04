Impor Sulsel Naik 15,94 Persen, Andil Bahan Bakar Mineral Terbesar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nilai Impor barang yang dibongkar lewat beberapa pelabuhan di Sulsel pada Maret 2018 tercatat mencapai US$ 93,05 juta atau Rp 1,28 triliun (US$ 1 = Rp 13.752).

Angka ini mengalami peningkatan 15,94 persen bila dibandingkan nilai impor Februari 2018 yang mencapai US$ 80,26 juta atau Rp 1,10 triliun.

Sementara secara tahunan, capaian Maret 2018 tercatat mengalami peningkatan sebesar 19,51 persen dari kondisi bulan yang sama tahun sebelumnya mencapai US$ 77,86 juta atau Rp 1,07 triliun.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Nursam Salam yang ditemui di sela rilis BPS di kantornya Jl Haji Bau Makassar, Senin (16/4/2018) menuturkan, komoditas impor Sulsel pada Maret 2018 dengan nilai terbesar adalah Bahan Bakar Mineral dengan nilai sebesar US$ 36,02 juta dengan share 38,71 persen.

"Disusul gula dan kembang gula dengan nilai US$ 11,18 juta (12,02 persen), gandum ganduman dengan nilai US$ 10,91 juta (11,73 persen), kapal laut dengan nilai US$ 7,85 juta (8,44 persen), serta mesin-mesin/pesawat mekanik dengan nilai sebesar US$ 7,39 juta (7,94 persen) dari total nilai impor Provinsi Sulsel.

Dibandingkan dengan Februari 2018, Bahan Bakar Mineral mengalami peningkatan 28,78 persen, gula dan kembang gula turun 0,08 persen, gandum ganduman turun sebesar 33,06 persen, kapal laut meningkat sebesar 10.778,00 persen, dan mesin-mesin/pesawat mekanik meningkat sebesar 38,57 persen. (*)