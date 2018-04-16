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FOTO: Weekend, Nurdin Halid Santai di Mall
Moment akhir pekan ini dimanfaatkan NH untuk bersantai dan menyapa warga di mall.
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid cukur rambut di Mall Ratu Indah Makassar, Minggu (15/4/2018). moment akhir pekan ini dimanfaatkan NH untuk bersantai dan menyapa warga di mall. tribun timur/muhammad abdiwan
Calon Gubernur Sulsel Nurdin Halid cukur rambut di Mall Ratu Indah Makassar, Minggu (15/4/2018).
Moment akhir pekan ini dimanfaatkan NH untuk bersantai dan menyapa warga di mall. tribun timur/muhammad abdiwan
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BERITA FOTO
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas
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