Ekspor Sulsel Meningkat, Nikel Tertinggi

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Secara bulanan nilai ekspor yang dikirim melalui pelabuhan di Sulsel pada Maret 2018 tercatat mencapai US$ 91,90 juta atau Rp 1,26 triliun (US$ 1 = Rp 13.752).

Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,45 persen bila dibandingkan nilai ekspor Februari 2018 yang mencapai US$ 90,58 juta atau Rp 1,24 triliun.

Sementara itu, secara tahunan, capaian Maret 2018 tercatat mengalami peningkatan sebesar 5,63 persen dari kondisi bulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$ 87,00 juta atau Rp 1,19 triliun.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Nursam Salam yang ditemui di sela rilis BPS di kantornya Jl Haji Bau Makassar, Senin (16/4/2018) menuturkan, nikel merupakan komoditas dengan nilai ekspor terbesar dari Sulsel pada Maret 2018 dengan nilai sebesar US$ 58,58 juta dan share 63,74 persen.

"Ini disusul komoditas biji-bijian berminyak dan tanaman obat sebesar US$ 9,30 juta (10,12 persen), kayu dan barang dari kayu US$ 5,74 juta (6,25 persen), gandum-ganduman US$ 4,93 juta (5,37 persen), serta lak, getah dan damar sebesar US$ 3,34 juta (3,64 persen) dari total nilai ekspor Sulsel," katanya.

Bila dibandingkan dengan Februari 2018, komoditas nikel menurun 12,88 persen, biji-bijian berminyak dan tanaman obat naik 46,30 persen, kayu dan barang dari kayu meningkat 6150,90 persen, serta lak getah dan damar meningkat 34,79 persen. (*)