Disdik Sulsel Beri Izin Film Lolai Cinta di Atas Awan Promosi ke Sekolah

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Film Lolai Cinta di Atas Awan terus mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak, banyak pecinta film terutama para remaja sejak awal dirilis tidak sabar untuk segera menikmati karya anak Makassar ini.

Bukan itu saja, dunia pendidikan bahkan memberikan dukungan yang luar biasa, hal ini dibuktikan dengan support dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dinas Pendidikan Sulsel memberikan ruang bagi seluruh keluarga besar film Lolai untuk melakukan roadshow ke beberapa sekolah, khususnya pada Sekolah Menengah Atas (SMA), SMK sederajat.

"Karena film ini memiliki nilai edukasi yang bermanfaat bagi para remaja, untuk itu Dinas Pendidikan Sulsel merekomendasikan 10 sekolah yang akan menjadi tujuan Roadshow untuk rumah produksi Film Lolai bersama dengan Mixagrip," tutur Lenny R Siantury, Head of LOB Cough and Cold Kalbe Consumer Health Division PT Kalbe Farma.

Sekolah yang akan dikunjungi yakni yang berada di kota Makassar, yakni SMAN 2, SMAN 3, SMAN 17, SMAN 21, SMA Kartika Chandra Kirana, MAN 2 Model, SMA Islam Athira, SMKN 8, dan SMK Telkom.

Dalam kegiatan roadshow tersebut akan dikolaborasikan dengan program kampanye Cinta Budaya Mixagrip.

"Kegiatan ini nanti akan diisi dengan banyak kegiatan menarik seperti penyuluhan narkoba, workshop Film, meet and greet dengan para pemain Lolai, serta sejumlah lomba termasuk pemilihan duta Mixagrip, lomba Vlog dan fotograpi," lanjutnya saat jumpa pers di Baba The Cafe and Resto Jl Toddopuli Raya Timur, Senin (16/4/2018).

Makassar sendiri menjadi kota ke-22 penyelenggaraan Kampanye Cinta Budaya Mixagrip, yang rencananya akan dimulai pada 19 April hingga 31 Mei 2018 mendatang.(*)