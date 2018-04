Begini Cara PKK dan IDI Takalar Sambut Hari Kartini

Ketua Tim Penggerak PKK Takalar Dr Irma Andriani membuka acara Seminar Kesehatan Hari Kartini yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar bersama Tim Penggerak PKK Takalar, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Takalar dan Yayasan Bakti Peduli Perempuan Kanker Think Survive di Gedung PKK Takalar, Pallantikang, Pattallassang, Takalar, Sulawesi Selatan, Senin (16/4/2018) pagi.

Laporan Wartawan TribunTakalar.com, Muhammad Ihsan Harahap

TRIBUNTAKALAR.com, PATTALLASSANG - Ketua Tim Penggerak PKK Takalar Dr Irma Andriani membuka acara Seminar Kesehatan Hari Kartini yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar bersama Tim Penggerak PKK Takalar, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Takalar dan Yayasan Bakti Peduli Perempuan Kanker Think Survive di Gedung PKK Takalar, Pallantikang, Pattallassang, Takalar, Sulawesi Selatan, Senin (16/4/2018) pagi.

Seminar yang berlangsung sehari tersebut mengangkat tema "Hidup Cerdik dan sehat Hindari Kanker" dan diikuti sekitar 100 peserta dari anggota Tim Penggerak PKK di Kabupaten Takalar, Ormas Perempuan, serta dari unsur masyarakat.

Irma mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting khususnya juga kepada Tim Penggerak PKK karena menyangkut langsung dengan salah satu programnya tentang kesehatan.

"Penyakit kanker harus diwaspadai karena merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan. Saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu PKK agar selalu menjaga kesehatan dan selalu merawat tubuh serta menjaga keluarga masing-masing dengan pola hidup sehat," harap Irma.

Sementara itu Nita Nursepty dari Yayasan Think Survive mengatakan bahwa ada banyak cara untuk menyambut peringatan Hari Kartini, salah satunya lewat seminar tersebut.

"Saya berharap kerjasama antara ThinkSurvive dan Pemkab serta PKK Takalar dapat terus berlanjut karena kita mempunyai misi yang sama untuk menjaga kesehatan dan menyejahterakan keluarga," kata Nita.

Sedangkan Ketua IDI Kabupaten Takalar Dr Munir dalam sambutannya menyampaikan harapan agar ilmu yang didapatkan dalam seminar tersebut dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

"Sepulang dari sini, tugas para ibu-ibu peserta untuk menjelaskan kepada keluarga dan tetangga tentang apa itu kanker, sebab dan akibatnya serta cara menghindari timbulnya penyakit kanker," jarap dr Munir.

Selain itu, seminar tersebut diisi dengan materi tentang deteksi dini kanker payudara yang dibawakan oleh dr. Rayesh Nanda,Sp.B dari IDI.

Selain acara seminar, kegiatan ini dilengkapi pula dengan pemeriksaan gratis gula darah kepada para peserta yang diselenggarakan oleh Pramita Lab.

Seminar ditutup dengan penyerahan Kartu member Think Survive, penyamatan pin Think Survive serta penyerahan sertifikat Dukung Gerakan Peduli Kanker dari Yayasan Think Survive kepada Irma Andriani selaku Ketua Tim Penggerak PKK Takalar.