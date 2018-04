Tim TP-PR: Yang Mau Gabung, Kita Selalu Terbuka dan Siap Menerima

Komunitas militan tim pemenangan TP-PR yang disebut The Special One

Laporan Wartawab Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE -Komunitas militan Tim Pemenangan Taufan Pawe-Pangerang Rahim yang tergabung dalam The Special One membuka ruang bagi semua kalangan yang ingin bergabung.

Hal ini diungkapkan Juru Bicara Komunitas The Special One, Bakhtiar Syarifuddin, Minggu (15/4/2018).

"Kita tetap mengakomodir sebanyak-banyaknya warga Parepare yang ingin bergabung bersama di Komunitas The Special One ini,"terang dia.

Ia menuturkan, sepanjang niatnya suci, panggilan hati nurani, bekerja tanpa pamrih hanya untuk pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare nomor urut satu Taufan-Pangerang.

The Special One kata Bakhtiar, tidak pernah berniat membatasinya, termasuk penyediaan kostum bagi relawan yang ingin bergabung.

"Seberapapun jumlahnya kita selalu terbuka lebar dan siap menerimanya. Hanya saja memang beberapa hari terakhir ini kita ada sedikit kewalahan melayani pengadaan kostumnya, oleh karena terkendala teknis di perusahaan pelayanan pengiriman barang dari Pulau Jawa," ungkap Bakhtiar.

Tiga pekan pasca pengukuhan secara resmi komunitas The Special One oleh paslon nomor 1 Taufan-Pangerang di Rumah Pemenangan, animo masyarakat untuk melabuhkan dirinya dan menyatakan dengan ikhlas bergabung bersama di komunitas The Special One sangat tinggi.

"Bahkan terasa seperti adanya eksodus relawan yaitu terjadinya perpindahan besar-besaran," tandas Bakhtiar. (*)