Pengurus Komit Maros Dilantik, Ini Pesan Irfan AB dan Chaidir Syam

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Sebanyak 21 pengurus pimpinan pusat Komunitas Informasi Tekhnologi (KomIT) Maros tahun 2018, dilantik oleh legislator DPRD Sulsel, Irfan AB, di gedung Baruga kantor Bupati Maros, Minggu (15/4/2018).

Irfan AB berharap, Komit Maros mampu menjadi gerakan pemuda, yang mengajari warga Maros untuk menggunakan IT secara positif. Selama ini, sejumlah oknum menggunakan kempuan ITnya untuk merugikan orang lain.

"Semoga Komit mampu menjadi gerakan melek IT. Penguasaan IT merupakan sebuah keniscayaan. Hampir semua segment kehidupan sudah menggunakan IT," katanya.

Ketua DPRD Maros, Chaidir Syam menyampaikan, pengembangan IT di harus terus dimajukan. Saat ini, sebagian besar warga menjalankan bisnisnya melalui IT.

Dia berharap, Komit dapat memberi manfaat yang besar, dan juga memberikan sumbangsih pemikiran dan kegiatan untuk masyarakat dan pemerintah, dalam memajukan IT di Maros.

Sementara, Ketua Umum Pusat Komit Maros, Fatmawati menjelaskan, pelantikan tersebut akan dirangkaikan dengan upgrading. Hal itu sebagai pembekalan pengurus untuk menjalankan roda organisasi.

"Setelah pelantikan, kami akan melaksanakan upgrading pada pengurus yang telah menempati empat divisi kepengurusan," katanya.

Keempat divisi tersebut meliputi keorganisasian, humas, riset dan inovasi serta divisi usaha dan kesekretariatan.

Pelantikan tersebut, dihadiri Komit Maros komisariat STMIK Dipanegara, komisariat UMMA, Stai DDI Maros dan AKBA Makassar.

Selain itu, Legislator Sulsel Wawan Mattaliu, dan Sekertaris Kominfo Maros Arfai Aliuddin, serta jajaran Polres Maros, juga hadir. (*)