Mei, PP IMDI Gelar Seminar Kesehatan Internasional

TRIBUNPINRANG.COM, WATANG SAWITTO - Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Darud Da'wah wal Irsyad (PP-IMDI) akan menggelar Seminar Kesehatan Internasional.

Kegiatan akan digelar di Auditorium STAIN Parepare, Sulawesi Selatan, 10 Mei mendatang.

Ketua PP-IMDI Nur Khaliq mengatakan, tujuan kegiatan tersebut adalah mendekatkan pelayanan sosial kepada masyarakat.

"Sesuai trilogi, DDI itu memperjuangkan pendidikan, dakwah dan usaha sosial," tuturnya saat dikonfirmasi TribunPinrang.com di Jl Jend Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Minggu (15/4/2018).

Menurut Nur Khaliq, kesuskesan dakwah dan pendidikan DDI tidak diragukan lagi. Hal ini di buktikan dengan hadirnya syiar-syiar DDI di 17 provinsi se-Indonesia.

"Namun di sisi lain, garapan wilayah usaha sosial nampaknya tidak berkembang maksimal. Maka dari itu, kami sebagai badan otonom DDI, berinisiatif menggelar kegiatan ini," tuturnya.

Selain itu, diharapkan kegiatan tersebut menjadi insipriasi awal dari lahirnya samangat kalangan penggiat kesehatan, untuk lebih percaya diri berkiprah dalam persaingan kerja Internasional.

"Apalagi sekarang masuk dalam momentum pemberlakuan kerja sama regional masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)," jelasnya.

Bertindak sebagai narasumber, Dr MA Elizabeth C Baua (University Philippines), Dr N Paranietharan (WHO Jakarta) dan Ns Hendrick Sampeangn, S Kep, M Kes (Lecturer of AKPER FATIMA).(*)