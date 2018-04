Mau Cantik Natural? Ini Tips dari Fajriani's Make Up

Fajriani's Make Up di Jl Cendana Timur No 14, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep.

Laporan Wartawan TribunPangkep.com, Munjiyah Dirga Ghazali

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE - Kalian butuh make up natural ke acara undangan, kantor atau sekadar hangout bersama teman-teman di akhir pekan?

Cari tempat make up harga terjangkau tapi kualitas bagus di wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel)? Ada kok, Fajriani's Make Up, berlokasi di Jl Cendana Timur No 14, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep.

Harga sekali make up ada Rp 65 ribu, Rp 85 ribu, hingga Rp 100 ribu. Buat pelajar dapat harga khusus lho! Paketnya Rp 65 ribu produk Maybelline Silkygirl, paket Rp 85 ribu Maybelline makeover, dan paket Rp 100 ribu makeover, lt pro dan nyx. Gratis pemasangan jilbab.

Nah, Fajriani, punya tips yang membuat pelanggannya betah.

Baca: Ingin Cantik Tanpa Make Up? Intip Tips dr Liem Hui Ling

Baca: Si Dokter Cantik ini Sukanya Make Up Simpel Tapi Elegan

"Kalau saya, tanpa cukur alis alhamdulillah banyak yang suka. Jadi saya lukis sendiri alis buatan yang mirip sekali jika alis dicukur. Banyak permintaan pelanggan yang seperti itu jadi kesannya natural," ujar Ani, sapaannya di Pangkajene, Minggu (15/4/2018).

Selain itu, pemilihan produk paling penting, teknik yang tepat dalam memoles wajah dan pengaplikasian produk dengan jenis kulit konsumen.

Dikatakan, wajah adalah bagian tubuh terpenting yang harus dirawat, dijaga dan dalam melakukan make up memiliki urutan.