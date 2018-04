Koalisi Bantaeng Baik Siap All Out di Kampanye Akbar IlhamSAH

Laporan Wartawan TribunBantaeng.com, Edi Hermawan

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Partai pengusung dan pendukung yang tergabung dalam koalisi Bantaeng Baik siap all out untuk meramaikan kampanye akbar pasangan calon Bupati Bantaeng, Ilham Azikin-Sahabuddin (IlhamSAH),18 April mendatang.

Gabungan koalisi ini akan mengerahkan struktur partai hingga tingkat TPS untuk menghadiri kampanye itu.

"Kita siap untuk all out di kampanye akbar itu. Semua pengurus partai dari tingkat kabupaten hingga tingkat TPS akan dikerahkan untuk memenuhi lokasi kampanye," ujar anggota koalisi, Arasy Pakkanna via rilisnya ke TribunBantaeng.com, Minggu (15/4/2018).

Baca: Kader Berkarya Deklarasikan Diri di Barisan Pemenangan IlhamSAH

Baca: IlhamSAH Klaim Didukung Nurdin Abdullah, Ini Sebabnya

Menurutnya, setiap partai akan bergerak mengerahkan massa sesuai dengan kreativitas masing-masing.

Ia mencontohkan, Partai Demokrat yang akan melakukan longmarch bersama para petani dan nelayan dari kantor partai Demokrat hingga ke lapangan hitam.

Begitupun dengan Partai Gerindra, juga akan mengerahkan pendukung dan simpatisan dari kantor Gerindra dan berjalan kaki ke lokasi kampanye.

"Kami mulai siapkan polanya. Kemungkinan besar setiap partai akan menggalang massa dengan cara berjalan kaki ke lapangan hitam," tambahnya.