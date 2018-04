Tata Motors Raih Digital Popular Brand 2018

Merek Tata Motors mendapat penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award (IDPBA) 2018 dalam katagori merek kendaraan niaga truk dan pick up dari Tras N Co Indonesia.

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Merek Tata Motors mendapat penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award (IDPBA) 2018 dalam katagori merek kendaraan niaga truk dan pick up dari Tras N Co Indonesia.

Penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2018 merupakan penghargaan paling bergengsi di era digital saat ini.

Penghargaan tersebut menjadi tolak ukur bagi merek dan perusahaan dalam memposisikan kinerja merek di dunia digital dan sejauh mana merek tersebut bisa sukses berinteraksi di dunia digital.

"Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap merek Tata Motors di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada para netizen dan media massa online yang telah mendukung berkembang majunya merek Tata Motors di Indonesia," ujar Biswadev Sengupta, Presiden Direktur Tata Motors Distribusi Indonesia (TMDI) melalui rilis ke Tribun Timur, Sabtu (14/4/2018).

Guna menentukan merek terpopuler digital, tim riset Tras N Co Indonesia bersama IMFocus Certified Google Partner melakukan survei Indonesia Digital Brand Index 2018 melalui 3 metode penilaian digital yaitu Search Engine Based, Social Media Based dan Website Based.

"Penghargaan ini akan memacu tim marketing TMDI untuk terus menerapkan strategi digital marketing kedepannya dalam memasarkan product value, corporate value dan brand value Tata Motors di Indonesia," ujar Wilda Bachtiar, CV Brand & Marketing Manager TMDI.

Tri Raharjo selaku Penggagas Indonesia Digital Popular Brand Award (IDPBA) dan Chairman Tras N Co Indonesia mengucapkan selamat kepada perusahaan dan brand peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2018.(*)