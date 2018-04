Begini Cara Kalla Toyota Perkuat After Sales

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebagai komitmen untuk melahirkan layanan after sales yang semakin memudahkan pelanggan, Kalla Toyota kembali menggelar Partshop Gathering sebagai media untuk menghadirkan seluruh mitra penjualan suku cadang asli Toyota atau partshop dalam berbagai aktifitas serta penawaran yang menarik.

Tahun ini, Partshop Gathering berlangsung di The Rinra Hotel Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Sabtu (14/4/18) malam.

Kegiatan ini mengundang lebih dari 118 partshop yang tersebar di area Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Turut hadir juga, perwakilan asuransi dan leasing mitra Kalla Toyota.

CEO Kalla Toyota, Hariadi Kaimuddin menuturkan, event Ini adalah ajang apresiasi atas peran Partshop sebagai mitra Kalla Toyota.

"Sehingga kami selalu mampu menjawab keinginan pelanggan setia dalam memiliki Suku Cadang Resmi Toyota," katanya.

Partshop Gathering pada edisi keempat kali ini mengangkat tema “Do The Best To Be The Best”. Dimana gathering ini bertujuan untuk meningkatkan performa dan layanan serta sinergi dari Kalla Toyota dan para partshop sehingga mampu merebut potensi market part di wilayah Kalla Toyota yang semakin tahun terus meningkat.