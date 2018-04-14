Futsal Executive League 2018
Babak Pertama, PLN Sulselbar Ungguli Polda Sulsel 2-1
Sempat unggul 1-0 Polda Sulsel malah tertinggal 1-2 di akhir babak pertama.
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD FADLY ALI
Laga ketiga Super Soccer Futsal Executive League 2018 Tribun Timur mempertemukan tim PLN Sulselrabar vs Polda Sulsel di Goro Arena Jl Sultan Daeng Ngawing Makassar, Sabtu (14/4/2018).
Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Laga ketiga Super Soccer Futsal Executive League 2018 Tribun Timur mempertemukan tim PLN Sulselrabar vs Polda Sulsel di Goro Arena Jl Sultan Daeng Ngawing Makassar, Sabtu (14/4/2018).
Sempat unggul 1-0 Polda Sulsel malah tertinggal 1-2 di akhir babak pertama.
Permainan cepat dengan teknik dan skill yang mumpuni tersaji di laga big match ini.
Tim Polda Sulsel kala tertinggal mengubah formasi jadi full offensif. Namun hingga pluit babak pertama usai skor 2-1 untuk PLN Sulselrabar tetap bertahan.
Pertandingan ini di sponsori beberapa perusahaan. Selain Djarum, Mandiri Tunas Finance, Crystalline, Kopi ABC, Yuzi Tea, PDAM, Sari Roti, dan RS Siloam. (*)
Berita Terkait:
Futsal Executive League 2018
Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Suryana Anas
Video Pilihan: Ingat Siswi Cantik SMA Jual Keperawanan Rp 1,5 Juta Untuk Bayar Utang? Ternyata Pembelinya Mahasiswa