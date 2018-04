Asyik, Banyak Gratisan di Indomaret, Cek Promonya di Sini

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Manajemen Indomaret tawarkan promo menarik hingga Minggu (15/4/2018) berlaku syarat dan ketentuan.

Promo menarik tersebut mulai dari gratis minyak goreng Bimoli 1 liter setiap beli 2 box SGM Exsplor 3 plus madu atau van 900 gram.

Promo lain ialah beli dua gratis satu Palmia Margarine 200 gram. Beli dua gratis satu Khong Guan Saltcheese Crackers 200 gram.

Beli dua gratis satu Teh Gelas 350 ml semua varian. Beli dua lebih hemat Isoplus Minuman isotonik 350 ml dari Rp 5.900 menjadi Rp 4.900 per dua botol.

Selanjutnya ada promo turun harga seperti Tango Wafer chocolate/vanilla 125 g dari Rp 8.500 menjadi Rp 5.900.

Indomaret Facial tissue non perfumed 900 gram dari Rp 27.900 menjadi Rp 20.900. Close Up pasta gigi green ever fresh 160 gram dari Rp 15.100 menjadi Rp 11.500.

Indomaret Hand soap pump Camomile Extract/Cherry blossom 500 ml dari Rp 18.500 menjadi Rp 14.900. Baygon Insektisida spray citrus fresh 600 ml dari Rp 38.900 menjadi Rp 25.900.

Kao Attack Detergent Powder plus softener 1,2 kg dari Rp 27.900 menjadi Rp 23.500. Sweety Baby silver pants M18+2 hanya Rp 33.900 dan L18+2 hanya Rp 36.900.(*)