Tulus Tampil di Makassar, Sejak 5 Hari Tiketnya Sudah Sold Out

Head of Marketing & PR JOOX Indonesia, Trisiska Putri Hapsari dalam jumpa pers di Hotel The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makasar, Jumat (13/4/2018)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aplikasi musik gratis yang dibuat untuk pecinta musik, JOOX menggelar live present Tulus in Makassar di Celebes Convention Center (CCC) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Jumat (13/4/2018).

Digelar kali pertama di Makassar, JOOX Live direspon positif pecinta musik Tanah Air khususnya di Makassar. Tidak tanggung-tanggung tiket seharga Rp 49 ribu termasuk 1 bulan JOOX VIP sold out.

Head of Marketing & PR JOOX Indonesia, Trisiska Putri Hapsari dalam jumpa pers di Hotel The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makasar, Jumat (13/4/2018) menuturkan lima hari sebelum konser tiket sudah sold out.

"Target kami 1.500 orang, dan syukur semua sold out. Kami tetap jaga jumlah penonton dengan ruang yang ada. Tapi yah luar biasalah responnya," kata Noni sapaanya.

Selain menghadirkan Tulus, JOOX juga menghadirkan band rock Kapal Udara dan band indie Rumah Baca. (*)

Head of Marketing & PR JOOX Indonesia, Trisiska Putri Hapsari dalam jumpa pers di Hotel The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makasar, Jumat (13/4/2018)