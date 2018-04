Tiket Nonton Tulus di CCC Makassar Sold Out, Open Gate 18.30 Wita

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly ALi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Meski bulan lalu tampil di Makassar, penyanyi solo yang betah indie, Tulus tetap diserbu penonton.

Buktinya, tiket Joox Live Makassar with Tulus yang digelar di Celebes Convention Center (CCC) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Jumat malam ini (13/4/2018), sold out sejak tiga hari lalu.

Panpel Joox Live, Acil yang dihubungi siang tadi membenarkan hal itu.

"Tiket sudah sold out, jadi tidak ada tiket on the spot (OTS) lagi," katanya.

Open gate dibuka mulai pukul 18.30 Wita. Sebelum Tulus tampil, band Kapal Udara dan perform Ruang Baca siap menghibur pecinta musik Tanah Air khususnya di Makassar dan sekitarnya. (*)