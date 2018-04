Cuti 1 Tahun dari Pesbukers, Ternyata ini yang Dilakukan Jedar Saat Tiba di Amerika

TRIBUN-TIMUR.COM - Publik dikejutkan dengan keputusan mendadak Jessica Iskandar pamit dari acara Pesbukers.

Jedar, sapaan Jessica Iskandar, tiba-tiba mengajukan cuti satu tahun di acara tersebut.

Banyak yang tak percaya dan menyebut jika itu hanya gimik semata.

Namun faktanya Jedar bersama putra tercintanya benar-benar kini sudah ada di negeri paman sam.

Hal itu tampak dari unggahanya di instagram.

Jedar mengunggah fotonya tengah berada di Union Square, San Francisco.

"Life gets better when you put God at the first place," tulisnya.

Sebelumnya Jedar sempat mengungkapkan niatnya ke Amerika.

Ia mengaku ada acara keluarga dan berniat membawa El untuk jalan-jalan.

Jedar antusias merencanakan untuk belanja, makan dan mengajak El bermain.