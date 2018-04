VIDEO: Pertalite Naik, Begini Antrean di SPBU APMS Selayar

Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BONTOMANAI - Antrean panjang kendaraan terjadi di Pertamina Agen Premium Minyak Solar (APMS) di Taman Roya Jl Pahlawan, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan ( Sulsel).

Kendaraan roda dua terlihat untuk pengisian bahan bakar minyak jenis premium. Sementara untuk jenis pertalite terlihat lengan.

Pengawas SPBU APMS, Muh Arif mengatakan lebih banyak yang membeli bahan bakar minyak jenis premium.

"Harga pertalite dari Rp 7.800 per liter naik menjadi Rp 9.500 per liter dan harga Premium tetap Rp 6.450 per liter," ujar Muh Arif Kepada TribunSelayar.com, Kamis (12/4/2018).

Dia menambahkan untuk bahan bakar minyak jenis premium pasokannya datang pada bulan ini, 65 ton dan jenis pertalite pasokanya datang dibulan Maret, sebanyak 5 ton tapi belum habis.

Simak Videonya (*)