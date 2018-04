The Rinra Tawarkan Program Ignoring Monday, Segini Harga Kamarnya

Manajemen Hotel The Rinra Makassar tawarkan program spesial akhir pekan yang diberi nama Ignoring Monday.

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Manajemen Hotel The Rinra Makassar tawarkan program spesial akhir pekan yang diberi nama Ignoring Monday.

Melalui program tersebut harga kamar di Hotel ber bintang lima tersebut hanya Rp 800 ribu untuk kamar bertipe Deluxe dan berlaku hanya pada hari Minggu.

Selain harga kamar yang bersaing, Hotel The Rinra juga akan menghadirkan parade makanan dan minuman serta beragam hiburan.

Hiburan tersebut mulai sajian musik akustik, bartender show, unique dance dan lain-lain yang dapat dinikmati pada Minggu malam mulai pukul 19.00 wita di Bar on 3 lantai 3 hotel The Rinra.

Uniknya, selain suguhan makanan, minuman dan aneka hiburan, pengunjung juga akan mendapatkan diskon khusus yang mengikuti tantangan yang ditentukan oleh The Rinra.

“Salah satu tujuan dari program Ignoring Monday ini adalah agar para pengunjung dapat berinteraksi lebih intens dengan teman-teman atau pasangan mereka," kata Assistant Marcom Manager The Rinra, Azis, Kamis (12/4/2018).

"Jadi kami menantang para pengungjung untuk mengabaikan alat komunikasinya seperti telepon genggam dan betul-betul menikmati suasana kebersamaan dan itulah tantangannya," lanjut memberikan keterangan, Azis.

Melalui program Ignoring Monday tersebut, manajemen The Rinra menargetkan sedikitnya 100 orang pengunjung yang hadir khusus di area Bar on 3 lantai 3 hotel The Rinra.

Tempat tersebut merupakan venue atau tempat yang setiap Minggu malam diubah menjadi tempat yang sangat nyaman untuk berkumpul, ngobrol dan menikmati suasana bersama keluarga, rekan-rekan dan orang terdekat.

Sedangkan untuk okupansi, Manajemen The Rinra berharap dapat mengangkat tingkat hunian hingga 70 persen dengan penawaran harga kamar yang sangat bersahabat.(*)