Rombongan Velozity Journey 2018 Tiba di Kupang 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komunitas Pecinta Toyota Veloz, Velozity mempersiapkan Journey bersama dengan komunitas Toyota lainnya seperti TKCI (Toyota Kijang Club Indonesia dan TOSCA (Toyota Sienta Community Indonesia).

Journey kali ini yang akan dimulai dari tanggal 29 Maret hingga 19 April 2018 mendatang menuju Timor Leste.

Sejak berdiri hingga saat ini, Velozity mempunyai anggota lebih dari 1.800 anggota yang tersebar di seluruh Nusantara di mana Velozity Journey merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan oleh Velozity.

Di tahun sebelumnya, Velozity Journey bahkan touring di 3 (Tiga) Negara yakni Indonesia, Malaysia dan berakhir di Brunei Darussalam.

Velozity Journey 2018 kali ini merupakan perjalanan untuk membuktikan ketangguhan kendaraan Toyota Beyond Product, Beyond Technologies dan Beyond Services dengan menjelajahi keindahan Indonesia Timur, hingga Timor Leste.

Komunitas juga turut berbagi dalam kegiatan sosial serta menjalin silaturahmi dengan seluruh anggota komunitas daerah yang dilalui pada khususnya dan seluruh pengguna Toyota pada umumnya.

Team Velozity Journey 2018 akan berangkat dari Jakarta melalui jalan darat menuju Bali, selanjutnya rute: Kuta (Bali), Padang Bay, Lembar, Mataram, Kayangan, Poto Tano, Sumbawa Besar, Pulau Moyo, Sape, Labuan bajo, Aimere, Ende, Kupang, Atambua, Dili (Timor Leste), Kupang, Aimere, Labuan Bajo, Sape, Bima, Poto Tano, Kayangan, Mataram, Lembar, Padang Bay dan berakhir kembali di Denpasar yang menempuh perjalanan hingga 8.000 kilometer dengan total lama perjalanan 21 hari.

Ketua umum Velozity, Didy Soenaryadi menuturkan, Velozity Journey tahun ini melibatkan komunitas lain seperti Velozity, TKCI & Tosca untuk membuktikan ketangguhan kendaraan Toyota untuk melewati medan Indonesia Timur yang terkenal curam dan keras.

"Melalui kegiatan ini juga kami akan melakukan coaching clinic, aksi sosial dengan menjaga kelestarian lingkungan di beberapa lokasi yang akan dilalui nantinya sebagai simbol kepedulian menyeluruh kami terhadap lingkungan, sosial dan masyarakat," Katanya via rilis, Selasa (10/4).

Jumlah peserta dari 3 Komunitas Toyota ini adalah 17 peserta dengan rincian 2 unit kendaraan Toyota Avanza Veloz, 1 unit Toyota Kijang tahun 1980, 1 unit Toyota Sienta dan 1 unit Toyota Kijang Innova Reborn (logistik).

Keberhasilan Velozity Journey pun tidak terlepas dari peran para sponsor, salah satunya Kalla Toyota yang selalu mendukung kegiatan positif dari komunitas Toyota.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin menuturkan, rasa bangga akan prestasi Velozity Journey yang aktif menggelar journey setiap tahun. Sekaligus memberikan ucapan dan doa semoga sampai di tujuan dengan selamat.

"Terima kasih komunitas Velozity, TKCI dan TOSCA kami sangat bangga dapat berperan dalam membantu kesuksesan Velozity Journey ini. Kami berkomitmen untuk selalu berperan aktif dalam mendukung kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat sekaligus membuktikan ketangguhan Toyota Veloz, Sienta dan Kijang sebagai Mobil Keluarga yang tangguh di segala medan," kata Aswan.