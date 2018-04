PKS Luwu All Out Menangkan Prof Andalan

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PKS Luwu semakin solid memenangkan pasangan calon Gubernur Prof Nurdin Abdullah dan calon wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) pada Pilgub Sulsel 2018 mendatang.

Konsolidasi internal terus dilakukan, salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi PKS Luwu.

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung Ketua DPD PKS Luwu, Nasrullah bersama Sekretaris Umum DPD PKS Luwu, Amrillah Saher dengan dihadiri seluruh struktural di DPD PKS Luwu, Kader dan Tim Pemenangan Prof Andalan.

Menurut Nasrullah, seluruh tim dari PKS Luwu akan bekerja keras untuk meraih suara sebanyak mungkin demi memenangkan Prof Andalan. Bahkan semua kader dan simpatisan siap mendukung pemenangan Prof Andalan.

"Kami bersama seluruh tim, struktur dan Kader PKS Luwu akan all out untuk memenangkan pasangan Prof Andalan menjadi Gubernur Sulsel. Tidak ada lagi waktu berdiam sekarang, kecuali bekerja keras untuk meraih suara sebanyak-banyaknya di Kabupaten Luwu," kata Nasrullah, Selasa (10/4) via rilis ke tribun-timur.com.

Hal senada disampaikan Sekum DPD PKS Luwu, Amrillah Saher. Dia menegaskan, peringatan milad PKS tahun ini akan menjadi momentum untuk seluruh kader untuk memenangkan pilkada di Kabupaten Luwu dan Pilgub Sulsel.

"Kado milad PKS Luwu tahun ini adalah bekerja keras untuk memenangkam pasangan Basmin - Syukur bijak menjadi Bupati Luwu, dan Prof Andalan menjadi Gubernur Sulsel pada pesta demokrasi tahun ini," tegasnya.

Selain melakukan sosialisasi untuk pasangan usungan PKS di Pilbup Luwu dan Pilgub Sulsel, kata dia, memenangkan kandidat usungan partai sudah menjadi harga mati bagi seluruh struktur dan kader PKS Luwu. Termasuk mengawal dan mengamankan perolehan suara. (*)