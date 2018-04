Pakai BNI Yap, Bisa Pesan Kamar Hingga Transaksi F&B di Karebosi Condotel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) Kantor Wilayah Makassar bekerja sama dengan Karebosi Condotel untuk memberikan kemudahan kepada nasabah BNI yang akan memesan kamar atau membeli makanan dan minuman tertentu dengan menggunakan alat bayar jaman now yakni Your All Payment (YAP!).

Aplikasi ini sebagai alat pembayaran untuk transaksi non-tunai (cashless) tanpa perlu menunjukkan kartu debit/kredit nya (cardless).

Tidak seperti aplikasi pembayaran dengan smartphone lainnya yang hanya mengandalkan uang elektronik sebagai sumber dananya.

Yap! merupakan aplikasi pertama yang menggunakan 3 (tiga) sumber dana, yaitu Kartu Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik BNI (UnikQu) sesuai pilihan pengguna saat bertransaksi.

Dengan demikian, semua pengguna smartphone dapat dengan mudah menggunakan yap! dengan sumber dana uang elektronik UnikQu. Sedangkan pengguna yang sudah menjadi nasabah BNI dapat menambahkan semua kartu debit dan kartu kreditnya sebagai sumber dananya.

Pemimpin Kantor BNI Wilayah Makassar, Edy Awaludin dalam rilisnya, Selasa (10/3/2018) menuturkan, BNI memberikan solusi untuk masa generasi milenial tentang kemudahan dan kenyamanan bertransaksi dengan menggunakan aplikasi yap!.

"Siapa saja yang menggunakan smartphone baik yang berbasis android maupun ios dapat mengunduh aplikasi yap! ini dari play Store atau app store," katanya.

Proses registrasinya mudah, user dapat langsung memperoleh akun uang elektronik BNI (UnikQu) dan untuk nasabah BNI dapat menambahkan Kartu Debit dan Kredit BNI yang dimiliki sebagai sumber dana dalam aplikasi yap! tersebut.

Direktur utama Karebosi Condotel, Faisal Nur menuturkan Karebosi Condotel merupakan hotel pertama yang menggunakan aplikasi pembayaran Yap! di Kota Makassar.

“Pihak pengelola telah menyiapkan kode QR untuk semua tipe kamar, serta menu makanan dan minuman tertentu, sehingga tamu tidak perlu menggunakan alat pembayaran fisik ataupun menggesek kartu kredit,” ujarnya.

Untuk memesan kamar, tamu cukup mengaktifkan aplikasi Yap! di smart phone kemudian memindai QR code saat bertransaksi di front office Karebosi Condotel.

