Jika Berjodoh dengan Sang Pacar, Igun Tak Permasalahkan Perbedaan Keyakinan: Yang Penting Adalah

TRIBUN-TIMUR.COM - Ivan Gunawan kini terang-terangan soal kedekatannya dengan wanita asal Thailand, Faye Malisorn.

Ia pun makin sering mengunggah foto mesra bareng kekasih pujaannya itu.

Disinyalir kebersamaan Ivan Gunawan dan Faye Malisorn terkait bisnis kosmetik yang dijalaninya.

Baca: Andika Kerispatih Meninggal, Ini yang Dilakukan Sang Istri Nicky Santoso, Netizen Menguatkan

Baca: Giliran Ibunda David NOAH Ungkap Kelakuan Buruk Gracia Indri, Netizen: Parah

Faye Malisorn akan menjadi beauty ambassador dari merek kosmetik Ivan Gunawan.

"Dear all lovers ... its @faye_malisorn brand ambassador @ivangunawan_cosmetics #fatamorgana series ・・・

@faye_malisorn

#makeupbytedza using @ivangunawan_cosmetics @ivan_gunawan

#hairdo @aleonhair

#ivangunawancosmetics #ivangunawan #indonesianbrand" tulis Ivan Gunawan pada salah satu postingannya beberapa waktu lalu.

Baca: Gibran Sebut Dirinya Cocok Jadi Cawapres Dampingi Jokowi, Ini yang Dilakukan AHY

Baca: Chicco Jerikho Pamer Wajah Istrinya Putri Marino Belum Mandi, Nggak Nyangka Gini Tampakannya!

Namun postingan terbaru mengejutkan jagad maya, Faye Malisorn ternyata dikenalkan pria yang akrab dipanggil Igun kepada kedua orangtuanya melalui makan malam romantis.