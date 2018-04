Trailer Film tentang Ahok 'Have I Done The Right Thing' Beredar di Medsos, Begini Respon Netizen

capture youtube/ King Of The Day Production

TRIBUN-TIMUR.COM - Kisah kehidupan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan difilmkan dalam sebuah film Dokumenter.

Dilansir TribunWow.com, hal itu tampak dari situs penggalangan dana kitabisa.com pada Senin (9/4/2018)

Kennedy Jennifer Dhillon merupakan seorang sutradara dan penulis buku.

Film Ahok yang diberi judul sementara 'Have I Done The Right Thing' merupakan sebuah film yang ia garap bersama sahabatnya Mindo Carlo Sopar Pasaribu.

Melalui film ini, ia akan menyajikan sebuah fakta seperti apa Ahok di mata pendukungnya maupun di mata orang yang tak mendukungnya.

Kennedy mengaku jika ia dan Mindo tak ingin membangun opini pro maupun kontra.

