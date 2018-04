Putra Bungsu Ahok Ulang Tahun, Kakaknya Unggah Foto Bersama Veronica Tan, Ucapannya Bikin Haru!

TRIBUN-TIMUR.COM - Putra bungsu Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Daud Albeenner hari ini tengah berulang tahun.

Hal itu disampaikan oleh kakak perempuannya, Nathania Berniece, di akun Instagramnya, Senin (9/4/2018) dini hari.

Ia pun memposting fotonya bersama Daud, ibunya, dan seorang wanita yang sepertinya adalah tantenya.

Foto itu merupakan foto liburan mereka beberapa waktu lalu di luar negeri.

Tampak Daud berdiri di paling depan bersama ibundanya, sementara Thania berdiri di belakang bersama seorang wanita.

Ketiga wanita yang berpose bersama Daud itu tampak tersenyum, pun Thania meski tidak memperlihatkan gigi.

Namun lain halnya dengan Daud, ia tampak tidak tersenyum sama sekali.

Hal itu juga disadari oleh kakaknya tersebut, yang berharap suatu saat bisa melihat adiknya tersenyum saat difoto.

"happy birthday to my little bro, hopefully one day I can get a picture of him smiling," tulis Thania di postingannya tersebut.

Netizen pun ramai mengomentari postingan itu dengan mengucapkan selamat untuk Daud.