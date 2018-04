Pelindo IV: Sudah 4 Pelabuhan di KTI yang Ekspor Langsung

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyambut baik langkah PT Pelabuhan Indonesia IV (Pelindo IV) memperluas pelayanan ekspor langsung atau International direct call rute Balikpapan-Shanghai, melalui terminal petikemas milik PT Kaltim Kariangau Terminal, Senin (9/4/2018).

Dalam rilis Pelindo IV, Senin (9/4/2018) Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN, Ahmad Bambang di sela peresmian ekspor langsung di Terminal Petikemas PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), Balikpapan, melihat direct call rute merupakan bentuk kehadiran BUMN untuk negeri.

"Ini menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi daerah Kalimantan Timur," katanya.

Sebelumnya, Pelindo IV juga telah memfasilitasi pelaksanaan direct call pada empat pelabuhan yang dikelola, mulai dari Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Sorong, dan Pelabuhan Bitung.

Ini adalah langkah nyata Pelindo IV, dalam upaya peningkatan ekonomi, utamanya peningkatan ekspor dari Kawasan Indonesia Timur (KTI).

Direct Call dari PT KKT, anak perusahaan Pelindo IV ini akan menjadi hub internasional untuk wilayah Kalimantan Timur.

Untuk skala lebih luas, pelaksanaan direct call melalui Pelabuhan Balikpapan telah memberikan stimulus positif bagi perekonomian Kalimantan Timur dan sekitarnya.

Salah satunya dengan menekan biaya logistik sebesar US$ 300 – US$ 500 per kontainer, serta memangkas durasi pengiriman komoditas ke sejumlah negara tujuan ekspor.

"Karena itu, Kementerian BUMN mengimbau kepada pemerintah daerah untuk bersama sama menyukseskan program ini dan dapat berkesinambungan, serta terjadi peningkatan dari tahun ke tahun," katanya.

Kementerian BUMN mendukung penuh dan memberikan apresiasi atas inisiatif BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dukungan Kementerian BUMN juga diberikan kepada Pelindo IV dalam mewujudkan proyek strategis tol laut.

Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung menuturkan, saat ini sejumlah proyek strategis yang dikelola Pelindo IV telah selesai dan siap beroperasi.

"sebuit saja dermaga pelabuhan dan petikemas Ternate, Jayapura, Merauke, Biak, dan Ambon.



Kami harap ini terus berkomitmen dalam pelayanan publik yang berdampak pada penurunan harga logistik, efisiensi waktu, hingga dapat menumbuhkan ekonomi daerah dan nasional," katanya