Menangkan TP-PR di Pilwali Parepare, Komunitas The Special One Diminta Lakukan Ini

Komunitas The Special One loyalis TP-PR

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Loyalis calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Taufan Pawe-Pangerang Rahim, The Special One, diimbau untuk tetap menjaga simpul keutuhan tim dan menghindari pergerakan yang berpotensi menimbulkan konflik politik.

Penegasan itu disampaikan oleh Tokoh Pemimpin Tertinggi The Special One, Usman Chama.

Juru bicara The Special One H Bakhtiar Syarifuddin, Senin (9/4/2018), mengatakan, seluruh jajaran loyalis Taufan-Pangerang khususnya komunitas yang bergabung pada The Special One senantiasa menjaga stamina pergerakan di tengah konstituen.

Bakhtiar menekankan, The Special One sebagai loyalis pengumpul suara di luar mesin partai memang dirancang dan dipersiapkan untuk pergerakan pemenangan Taufan Pangerang secara Full Power.

Bakhtiar mengingatkan setiap personel The Special One dalam pergerakannya senantiasa menjauhi dan tidak ikut larut dalam hal perselisihan dan pertentangan yang berkaitan dengan politik praktis.

"Kita semua telah seiya sekata untuk bekerja dan bergerak tidak setengah hati dengan satu tujuan yakni mengantarkan kembali Taufan- Pangerang menjadi pemimpin kota Parepare periode 2018-2023," tegas Bakhtiar.

Menurut dia, dengan menghindari konflik politik, maka seluruh energi untuk pemenangan yang telah dipersiapkan itu akan menghasilkan kinerja politik maksimal.

"Jadi jangan membuang waktu untuk mengurusi sesuatu kegiatan yang tidak memberikan banyak manfaat terhadap pengumpulan pundi-pundi suara. Ke depankan etika politik yang santun saat berhadapan dengan konstituen," ujar Ketua Forum Ketahanan Nasional (Fortanas) Parepare ini. (*)