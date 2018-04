Ketua Asita Harap Soni Prioritaskan Sektor Parawisata Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Soni Sumarsono har ini, Senin (9/4/2018) mulai menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Sulawesi Selamat (Sulsel).

Hal tersebut ditandai dengan pelantikan, Soni Sumarsono oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo.

Baca: Kenapa Sumarsono Disebut Gubernur Sulsel 2 Periode Pengganti Syahrul Yasin Limpo?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo melantik Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono dan Serah Terima Jabatan Gubernur Sulsel di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (9/4/2018). (handover)

Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Sulsel, Didi Leonardo Manaba berharap Soni bisa prioritaskan sektor parawisata.

"Sektor pariwisata menjadi prioritas karena dengan sendirinya akan meningkatkan sektor yang lainnya termasuk investasi, pengembangan infrastruktur," kata Didi saat dikonfirmasi.

Ia berharap sektor parawisata di Sulsel terus dikembangkan dan menjadi perhatian semua pihak khususnya Gubernur Sulsel sebagai pemangku kebijakan.(*)