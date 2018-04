Ini Bocoran Album Pertama Makassar Rocksteady, Intip Yuk

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Makassar Rocksteady menggelar Konfrensi Pers di Pijakan Cafe, Jl Pelita Raya, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (9/4/2018). Dihadiri sejumlah personil Makassar Rocksteady dan Awak Media.

Konfrensi pers ini terkait dengan launching album pertama yang akan digelar di Pijakan Cafe, Jl Pelita Raya, Makassar, Sulawesi Selatan, pada 15 April 2018, pukul 19.00 wita hingga selesai.

Launching album yang berisi 12 lagu bertajuk Shake Your Body ini digadang-gadang akan dihadiri sejumlah band indi Makassar dan Surabaya yang bergenre Jamaican-Jazz/Ska.

Hal tersebut diungkapkan Drummer sekaligus Co-Founder Makassar Rocksteady, Wahyu Adnan.

"Album pertama ini mulai digarap pada akhir tahun 2015, bekerja sama dengan Fivefoot Record, hingga pada akhirnya selesai digarap pada awal tahun 2017 lalu," katanya, Senin (9/4/2018)

Acara launching juga ini akan dirangkaikan dengan perayaan 6 tahun Makassar Rocksteady.

"Mulai dari proses rekaman atau tracking, mixing, dan mastering yang terhitung sejak bulan Desember 2015 dengan bantuan engineer, (Alm) Bebhen," ujarnya.

Album pertama tersebut memberikan warna musik yang berbeda-beda di setiap lagunya, mulai dari unsur Jazz, Bossanova, Swing hingga Chacha yang dipadukan dengan musik Ska dan Reggae.

"Album Shake Your Body ini sebagian besar bercerita tentang kehidupan dan kisah cinta yang merupakan pengalaman pribadi dari beberapa personil kami. Kalimat Shake Your Body diambil dari salah satu judul lagu dari album ini dan juga menjadi pesan disetiap performance kami untuk mengajak seluruh audience untuk ikut berdansa bersama bersama alunan music yang kami sajikan," jelasnya.

Secara musikalitas dan influence, dalam album ini kami banyak mengambil pengaruh dari The Skatalites, The Slackers, dan The Specials, Alton Ellis, Bob Marley, Mr. Symarip dan Hepcat.

"Walau album ini masih memiliki banyak kekurangan, akan tetapi kami berharap semoga album ini dapat memberikan warna tersendiri bagi para penikmat musik diseluruh dunia, terkhusus untuk kota Makassar," tuturnya.

Sementara Manager dan Founder Makassar Rocksteady, Tito, mengatakan, sekitar 70 persen lagunya berbahasa Inggris karena tidak menyasar penikmat musik di Makassar melainkan hingga mancanegara.

"Album kedua mungkin kita akan menggarap lagu yang tetap bergenre Jamaican-Jazz/Ska namun menggunakan bahasa Makassar atau Bugis," ujarnya.

Tito berharap lagu-lagi dari Makassar Rocksteady ini akan diterima seluruh penikmat musik Jamaican-Jazz/Ska. (*)