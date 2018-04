Resmi Mengaspal di Mamuju Sulbar, Ini Kelebihan All New Honda PCX 150

Launching All New Hodan PCX di Bangi Kopi, Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Mamuju, Sulbar, Sabtu (7/4/2018).

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - All New Honda PCX 150 akhirnya mengaspal di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Dilaunching resmi di Bangi Kopi, Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sabtu (7/4/2018).

Skutik premium Honda All New PCX 150 ini, hadir dengan dua varian dan spesifisi yang berbeda, dibanderol dengan harga On The Road (OTR) Sulselbar Rp 29,51 juta untuk tipe CBS dan Rp 32,52 juta untuk tipe ABS.

Skutik premium All New Honda PCX dengan desain sophisticated dan luxurious memiliki empat pilihan warna yaitu Glamour Gold, Wonderful White, Brilliant Black, dan Majestic Matte Red.

Keempat varian warna tersebut memiliki pilihan tipe CBS maupun ABS.

Manager promosi Astra Motor Makassar Faizal Arwys menuturkan, All New Honda PCX akan menjadi partner dalam pemenuhan gaya hidup elegan masa kini dan kebanggaan masyarakat Mamuju.

Spesialnya, All New PCX 150 diproduksi langsung oleh anak bangsa, hadir semakin mewan dan penyematan desain yang stylish dan luxurious serta dilengkapi dengan sejumlah fitur canggih sesuai keinginan konsumen.

“All New Honda PCX buatan Indonesia, telah didesain yang mewah, fitur berkelas dan posisi berkendara yang sangat nyaman," kata Faizal Arwys.

"Masyarakat Mamuju tidak perlu khawatir karena PCX hadir dengan harga yang lebih terjangkau dan pilihan warna yang elegan serta fitur yang lebih canggih, sehingga menunjang konsep premium yang memberi kebanggaan bagi pengendaranya," ujarnya menambahkan.

Peluncuran ini dimeriahkan dengan band performance, community gathering dan komunitas Honda di Mamuju.

Adapula test Rider bertema "Exceed Excellence" memberikan kesempatan pecinta motor Honda untuk menikmati sensasi berkendara yang berbeda dan sempurna.(*)